18 Ağustos 2020, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Jose Sosa Fenerbahçe yolunda

Transferde hareketli bir dönem geçiren Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa'yı da kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Jose Sosa, çok büyük bir ihtimalle yarın en geç perşembe günü İstanbul'da olacak. İstanbul'a geldikten kısa bir süre sonra da imza atmasını ve Topuk Yaylası'nda olacak kampa katılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
18.08.2020
ABONE OL

DİĞER
Jose Sosa Fenerbahçe yolunda Jose Sosa Fenerbahçe yolunda 18.08.2020
Fenerbahçe Mame Thiam'ı açıklayacak "Fenerbahçe Mame Thiam'ı açıklayacak" 18.08.2020
Fenerbahçe'den transfer harekatı Fenerbahçe'den transfer harekatı 18.08.2020
Fenerbahçe'den Sarr ve Bastos hamlesi Fenerbahçe'den Sarr ve Bastos hamlesi 17.08.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fenerbahçe Blend Baftiu'ya talip Fenerbahçe Blend Baftiu'ya talip 17.08.2020
F.Bahçe'den Sangare ve Doğukan Sinik atağı F.Bahçe'den Sangare ve Doğukan Sinik atağı 17.08.2020
Fenerbahçe Mame Thiam ile görüştü Fenerbahçe Mame Thiam ile görüştü 16.08.2020
F.Bahçe'nin yeni forveti kim olacak? Canlı yayında duyurdu F.Bahçe'nin yeni forveti kim olacak? Canlı yayında duyurdu 16.08.2020
Başakşehir Ozan Tufan ile ilgileniyor Başakşehir Ozan Tufan ile ilgileniyor 16.08.2020
Fenerbahçe'de Loic Remy harekatı Fenerbahçe'de Loic Remy harekatı 16.08.2020
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na teşekkür mesajı Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na teşekkür mesajı 16.08.2020
Emre Belözoğlu kariyerine nokta koydu Emre Belözoğlu kariyerine nokta koydu 16.08.2020
Perotti adım adım Fenerbahçe'ye Perotti adım adım Fenerbahçe'ye 15.08.2020
Canlı yayında duyurdu! İşte Emre Belözoğlu'nun yeni görevi Canlı yayında duyurdu! İşte Emre Belözoğlu'nun yeni görevi 15.08.2020
Fenerbahçe'ye Arjantinli stoper Fenerbahçe'ye Arjantinli stoper 15.08.2020
Erol Bulut Bakasetas için devrede Erol Bulut Bakasetas için devrede 15.08.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'a piyango vurdu! Kadroda düşünülmüyordu...
Erol Bulut'un planı ortaya çıktı! İşte 2021 model Fenerbahçe
Fenerbahçe'den Malang Sarr bombası! Teklif yapıldı
O teklif ortaya çıktı! Galatasaray ve Mehmet Ekici...
Transferde istenilen rakam belli oldu! Fenerbahçe ve yeni forvet...
Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! Takımda istemiyor...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör