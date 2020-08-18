Jose Sosa Fenerbahçe yolunda

Transferde hareketli bir dönem geçiren Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa'yı da kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Jose Sosa, çok büyük bir ihtimalle yarın en geç perşembe günü İstanbul'da olacak. İstanbul'a geldikten kısa bir süre sonra da imza atmasını ve Topuk Yaylası'nda olacak kampa katılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ABONE OL