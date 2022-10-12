Jorge Jesus Fenerbahçe - AEK Larnaca mücadelesi öncesi basın toplantısı düzenledi
UEFA Avrupa Ligi 4. maçında Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi temsilcimizin teknik direktörü Jorge Jesus önemli açıklamalarda bulundu.
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