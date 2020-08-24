İşte Mauricio Lemos'un sözleşme detayları

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos, İstanbul'a geldi. Son Sayfa Transfer programına canlı bağlanarak transferle ilgili detayları aktaran A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, sarı-lacivertlilerin Lemos ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağını ve Las Palmas'a taksitler halinde 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini söyledi.

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