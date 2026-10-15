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İsmail Kartal için flaş sözler: İstifa etmeli!
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İsmail Kartal için flaş sözler: İstifa etmeli!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 yenilmesi sonrası teknik direktör İsmail Kartal tepkilerin odağı haline geldi. A Spor'da yayınlanan Avrupa Gecesi programında eski futbolcu ve yorumcu Abdullah Ercan, İsmail Kartal'ın istifa etmesi gerektiğini belirtti ve "Bence İsmail hocanın kendi istifa etmesi lazım. Fenerbahçe ligde bu oyunla nereye gidebilir? Bence İsmail hocanın bırakması, Aziz Bey'in kabul etmesi lazım. Eğer Fenerbahçe, İsmail hocayla devam ederse ligi de kaybeder" dedi.

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