31 Aralık 2019, Salı
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Hıncal Uluç: Spora 'düşman' lafını Fenerbahçe başkanları soktu
A Spor'da Serkan Korkmaz'ın yönetiminde ekranlara gelen ve Hıncal Uluç, Kemal Belgin ve Güven Taner'in yorumlarıyla değer kattıkları 90'A programında duayen spor yorumcusu Hıncal Uluç çarpıcı açıklamalarda bulundu.
31.12.2019
"Spora 'düşman' lafını sokan, Fenerbahçe başkanlarıdır. Benim Fenerbahçe camiasıyla hiçbir sorunum yok. Camiayla ilgili bir tane lafını göstersinler. Haddime düşmez. Turkuvaz Grubu yapsa bu açıklamayı, 6222'den dava ederdim" ifadelerini kullanan Uluç, "Düşman lafını Ali Şen başlattı, Aziz Yıldırım devam ettirdi şimdi sıra Ali Koç'ta" şeklinde konuştu.
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