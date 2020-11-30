Haldun Domaç: Sağlıklı bir Serdar Aziz Lemos'tan iki gömlek üstün

Spor Gündemi programında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendiren A Spor yorumcusu Haldun Domaç, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Domaç, "Sağlıklı bir Serdar Aziz, Lemos'tan en az iki gömlek üstün" dedi.

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