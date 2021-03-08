08 Mart 2021, Pazartesi
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Gürcan Bilgiç Pelkas ile Skubic arasında yaşanan o pozisyonu yorumladı! "Skubic dizini çekebilirdi, kırmızı görmeliydi"
Son dakika spor haberleri: Konyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, 'Artı Futbol' programında flaş açıklamalarda bulundu. Bilgiç, "Pelkas ile çarpışan Skubic dizini çekebilirdi, kırmızı görmeliydi." dedi. (FB spor haberleri)
08.03.2021
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