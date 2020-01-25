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Göksel Gümüşdağ'dan flaş Muriç göndermesi! "Aldatana ödül..."

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, Muriç'in gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK'dan ceza almamasına tepki gösterdi.
25.01.2020

Demba Ba'yı örnek göstererek Muriç'in gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK'dan ceza almamasına tepki gösteren Gümüşdağ, "Fenerbahçe bizden daha çok isteyen taraftı. Bizden daha iyi oynadıklarını söyleyebilirim. Zannediyorum 8 Ocak tarihinde Fedeasyona Kulüpler Birliği aracılığıyla teklifimizi gönderdik. Teklifimiz, kupada kart gören kupada, ligde gören ligde cezasını çeksin dedik. Biz olalım, Trabzonspor olsun, cezalı oyuncularımızı oynatamadık. Ancak bugün baktığımızda e-postamız açılmamış bile. Baktığımızda bugün enteresan bir şey var, aldatan oyuncu sahadaydı, aldatmayan oynamadı. Aldatana ödül, aldatmayana ceza olmuş oldu burada. TFF'nin asli görevi etik değerli korumaktır. Oyuncu çok iyi bir oyuncu olabilir ancak bence bugün oynamamalıydı. TFF'nin her alanda daha gayretli olması gerek. Bugün Muriqi olmasaydı da bizi yenerlerdi, onlar daha çok isteyen taraftı" dedi. Fırat Aydınus'un performansını nasıl bulduğu sorulan Gümüşdağ, "Topal'ın ayağı çatladı, faul bile vermedi. Ancak netice ona bağlı mı derseniz, direkt ona bağlı bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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