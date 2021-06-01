Flaş Emre Belözoğlu sözleri! "İyi futbolcu olduğu..."

2020-2021 sezonunun son 10 maçlık periyodunda Fenerbahçe'nin başına geçen Emre Belözoğlu; 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirirken Belözoğlu'na da değindi. Kınalı, "Emre Belözoğlu çok iyi bir futbolcuydu ama bu çok iyi bir teknik adam olacağı anlamına gelmez" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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