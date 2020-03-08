08 Mart 2020, Pazar

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Fenerbahçe'ye Max Kruse'den kötü haber

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımının Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldığı müsabakada sakatlanan Max Kruse'nin durumu hakkında açıklamada bulundu. Alman futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
08.03.2020

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede, yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmanın 31. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan ve hastaneye götürülen Alman futbolcuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Kruse ile ilgili aldığı darbeye bağlı olarak ayak bileğinde burkulma ve bunun sonucunda sağ ayak bileği iç ve dış bağlarında yırtık, eklem içinde kanama, sıvı artışı ve kemik ödemi tespit edilmiştir. Tedavisine başlanılmıştır."

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