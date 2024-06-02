Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho taraftarı selamladı!
Son dakika spor haberi: Yeni sezon için teknik direktörlük görevine getirilen ve İstanbul'a gelen Jose Mourinho, Fenerbahçe taraftarlarını selamladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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