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"Fenerbahçe'nin yediği 7 golün 3'ü onun hatası"

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, evinde Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Fenerbahçe - Antalyaspor maçını ardından değerlendirmelerde bulundu.
04.10.2019

Kapsal, "Fenerbahçe geçen hafta derbiye çıktığı 11'in aynısı ile bu hafta olmaz. Bu hafta farklı oyun var. Fenerbahçe'nin yediği 7 golün 3 tanesi Jailson'un bireysel hatası." ifadelerini kullandı.

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