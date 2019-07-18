18 Temmuz 2019, Perşembe

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Fenerbahçe'nin kamp raporu

2019-2020 sezonu hazırlıklarına​ Samandıra'da başlayan Fenerbahçe 10 günlük Topuk Yaylası kampını da noktaladı. Peki kampın yıldızları kimlerdi? detaylar haberimizde...
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