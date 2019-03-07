Fenerbahçe'nin defansı golü seviyor

Bu sezon forvet hattından beklediği verimi alamayan Fenerbahçe'de savunma oyuncuları skora büyük katkıda bulundu. Sarı lacivertli ekipte savunmacılar bu sezon oynanan maçlarda 5 gol attı 6 da asist yaptı.