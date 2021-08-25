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Fenerbahçeli Min-Jae Kim'i böyle övdü: Kapasitesi bu ligin üstünde

Transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak kadrosuna Min-Jae Kim'i kattı. Sarı-lacivertlilerde ilk maçına Antalyaspor karşısında çıkan Kim'in performansını A Spor yorumcusu Taner Karaman, değerlendirdi. Karaman, "Fizik kapasitesi bu ligin üstünde gözüktü." şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
25.08.2021
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