25 Ağustos 2021, Çarşamba
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Fenerbahçeli Min-Jae Kim'i böyle övdü: Kapasitesi bu ligin üstünde
Transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak kadrosuna Min-Jae Kim'i kattı. Sarı-lacivertlilerde ilk maçına Antalyaspor karşısında çıkan Kim'in performansını A Spor yorumcusu Taner Karaman, değerlendirdi. Karaman, "Fizik kapasitesi bu ligin üstünde gözüktü." şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
25.08.2021
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