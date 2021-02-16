Fenerbahçeli Mame Thiam için çarpıcı sözler! "As golcü olarak düşünülmemişti"

A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, 'Sabah Sporu' programında Fenerbahçe'yi değerlendirdi. Sarı-lacivertli takımda forma giyen Mame Thiam'a da değinen Uluç, "Thiam takımın en skorer oyuncusu. As golcü olarak düşünülmemişti. Şu anda en kıymetli gol ayağı" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)

ABONE OL