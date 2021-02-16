16 Şubat 2021, Salı
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Fenerbahçeli Mame Thiam için çarpıcı sözler! "As golcü olarak düşünülmemişti"
A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, 'Sabah Sporu' programında Fenerbahçe'yi değerlendirdi. Sarı-lacivertli takımda forma giyen Mame Thiam'a da değinen Uluç, "Thiam takımın en skorer oyuncusu. As golcü olarak düşünülmemişti. Şu anda en kıymetli gol ayağı" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)
16.02.2021
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