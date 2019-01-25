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Fenerbahçeli genç yıldız devlerin radarında!

Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz’a Chelsea ve Manchester United’ın talip olduğu iddia edildi. Fenerbahçenin gelecek vaad eden ismi Ömer’in performanslarını sizin için derledik…
25.01.2019

Fenerbahçe'de gelecek vadeden 15 yaşındaki futbolcu Ömer Faruk Beyaz Chelsea ve Manchester United'ın radarında.

İngiliz The Sun Gazetesi'nde bugün yer alan habere göre Chelsea ve United'ın İzmir'de düzenlenen Ege Kupası'nda Türkiye Milli Takımı ile boy gösteren Ömer Faruk Beyaz'ı izlediği ve en kısa sürede takımlarına katmak istediği iddia edildi.

ALİ KOÇ ADINDAN ÖVGÜYLE BAHSETTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün bir divan kurulu toplantısında Ömer Faruk Beyaz ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:"Ben Ömer Faruk Beyaz ve ailesiyle 2 defa görüştüm. Comolli de birkaç defa görüştü. Daha önceki yönetimimiz kendisiyle mukavele imzaladı. Bu çok önemli. Futbolcumuz çok iyidir. Yaş grubu içinde tartışmasız en iyilerin başında gelmektedir veya en iyisidir. Başkaları ailesinin kafasını karıştırmaktadır. Ailesi umarım uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet edecek şekilde yetiştirir. Birinci sınıf bir futbolcu."

ÖMER FARUK BEYAZ KİMDİR

2003 doğumlu genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe Spor Kulübü alt yapısında forma giymektedir. İstanbul Bağcılar'da dünyaya gelen Ömer Faruk Beyaz şimdiden geleceğin yıldızlarından olacağının sinyallerini vermektedir.

Top tekniği, driplinkleri, ara pasları ve oyun zekası ile kendisinden sıkça söz ettirecek isimlerin başında gelmektedir. Gelecek yıllarda Fenerbahçe takımının elinde tutamayacağı gibi bir çok söylemler sıkça haber sitelerinde yer almaktadır. Orta Saha oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir. Ömer Faruk Beyaz'ın U-13 kategorisinde Türkiye İkinciliği başarısı bulunmaktadır. Karamürsel Anadolu Lisesi'nde eğitimini sürdürmektedir.

Fenerbahçe altyapısının adeta pırlantası olan Ömer Faruk Beyaz, Ege Kupası'nda resital sunmuştu. 15 yaşındaki orta saha oyuncusu, U16 Milli Takımımız'ın mutlu sona ulaştığı turnuvaya damgasını vurmuştu.

Ömer, önce yarı finalde İngiltere karşısında 2 gol atarak Ay Yıldızlılar'ı finale taşımıştı. Kupa için İspanya ile karşılaşan Kırmızı-Beyazlılar, yine Ömer Faruk'un 2 golüyle şampiyon olmuştu.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Ege Kupası'nı 4 gol ve 2 asist yaparak tamamladı ve turnuvanın en iyi oyuncusu olmuştu.

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