31 Mayıs 2020, Pazar

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Fenerbahçe'den taraftara destek çağrısı

Fenerbahçe seyircisiz oynanacak sezonun kalan maçlarıyla ilgili taraftarına destek çağrısı yaptı. Açıklamada, taraftarın çektikleri fotoğrafların tribünde yer alabileceği ifade edildi.
31.05.2020
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