10 Temmuz 2019, Çarşamba

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Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil transferiyle ilgili girişimde bulunmadığını açıkladı.
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