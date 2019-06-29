29 Haziran 2019, Cumartesi

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Fenerbahçe'den Lucas Lima harekatı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Palmeıras'ta forma giyen Lucas Lima için yeniden harekete geçti.. Brezilyalı futbolcu ile prensipte anlaşan sarı lacivertliler, Palmeıras kulübüyle görüşmeleri sürdürüyor.
29.06.2019

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