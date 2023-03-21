Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme! "Devam ediyor muyuz etmiyor muyuz?"
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray, son zamanlarda alınan hakem kararlarından dolayı karşı karşıya gelmişti. Sarı-lacivertli kulüp, ezeli rakibine göndermede bulundu. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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