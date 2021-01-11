11 Ocak 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe'den flaş Mesut Özil açıklaması!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, BB Erzurumspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koç, sarı-lacivertlilerin anlaşma sağladığı konuşulan Mesut Özil'in transferiyle ilgili de konuştu. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
11.01.2021
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