13 Ağustos 2019, Salı

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Fenerbahçe'den Batshuayi hamlesi

Fenerbahçe forvet takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor.. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim, Chelsea'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi oldu
13.08.2019

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