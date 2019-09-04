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Fenerbahçe'de yeni transfer Adil Rami bekliyor

Tecrübeli stoper milli aranın ardından ilk 11'de sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
04.09.2019

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