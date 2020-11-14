14 Kasım 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'de son durum ne? Canlı yayında açıklandı!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de yaşanan sakatlıklar can sıkıyor. Gökhan Gönül, Enner Valencia ve Serdar Aziz'in son durumunu A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Öte yandan Fenerbahçe yarın Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı yapacak. İşte detaylar...
14.11.2020
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