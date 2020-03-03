03 Mart 2020, Salı
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Fenerbahçe'de son durum
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, gelinen noktada zirve yarışından uzaklaştı. Artık en önemli hedef Ziraat Türkiye Kupası. Trabzonspor'la oynanacak ve teknik direktör Ersun Yanal'ın son kez görev yapacağı yarı final ilk maç öncesi sarı-lacivertli ekibin son durumu...
03.03.2020
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