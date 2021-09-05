Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor! 3 isim takımdan ayrı çalıştı

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 9 puan toplayan ve kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe, 4. haftada Sivasspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kanarya'da Pelkas, Novak ve Jose Sosa takımdan ayrı olarak çalıştı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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