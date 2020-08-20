Fenerbahçe'de sıra stoper transferinde

Fenerbahçe'de gözler stoper transferine çevrildi. Son olarak Sinan Gümüş ve Jose Sosa'yı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Las Palmas'ın savunma oyuncusu Mauricio Lemos'u da açıklamaya hazırlanıyor.

ABONE OL