30 Ocak 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'de Simon Falette'in lisansı çıktı

Fenerbahçe'nin Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından kiraladığı Gineli stoper Simon Falette'nin lisansı çıktı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Göktuğhan Argın aktardı.
30.01.2020

Fenerbahçe'de Simon Falette'in lisansı çıktı Fenerbahçe'de Simon Falette'in lisansı çıktı 30.01.2020
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