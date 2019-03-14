Fenerbahçe'de rota Yunanistan

Tarihinin en kötü performanslarından birine imza atan Fenerbahçe, bir yandan alt sıralardan kurtulmaya çalışırken diğer yandan da yeni sezon için kadro planlamasına başladı. Sarı lacivertlilerin radarında Yunanistan Ligi'nde forma giyen iki isim var.