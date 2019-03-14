14 Mart 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Fenerbahçe'de rota Yunanistan
Tarihinin en kötü performanslarından birine imza atan Fenerbahçe, bir yandan alt sıralardan kurtulmaya çalışırken diğer yandan da yeni sezon için kadro planlamasına başladı. Sarı lacivertlilerin radarında Yunanistan Ligi'nde forma giyen iki isim var.
14.03.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Başakşehir seri peşinde
- Jose Sambade: "Fabri Beşiktaş'a geri dönebilir"
- Cristiano Ronaldo durdurulamıyor
- "6+2+2 sert bir geçiş gibi duruyor"
- Yabancı kuralı değişiyor mu?
- "Ersun Yanal'ın gözden çıkardığı futbolcular var"
- Onyekuru için 20 milyon sterlin
- Formula 1 yeniliklerle start alacak
- Perde Kadıköy'de açılıyor
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!