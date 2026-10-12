CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Futbol Basketbol Voleybol Milli Takım Programlar Diğer
CANLI İZLE
A Spor A Spor A Haber A Haber A News A News ATV ATV A2TV A2TV
A Spor A Haber A News ATV A2TV
Fenerbahçe'de N'Golo Kante rüzgarı!
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI

Fenerbahçe'de N'Golo Kante rüzgarı!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı N'Golo Kante, tesislere ilk girip son çıkıyor. Fransız yıldız, Çaykur Rizespor maçının en çok koşan ismiydi.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Aziz Yıldırım'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
Sonraki Video
Aziz Yıldırım'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür