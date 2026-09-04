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Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi, Roma ve Aston Villa maçlarında yok!
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Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi, Roma ve Aston Villa maçlarında yok!

Spor Hukukçusu Anıl Dinçer, A Spor canlı yayınına bağlanarak Fenerbahçe'nin Olympique Lyon maçında aldığı cezaları yorumladı.

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