Video Fenerbahce Videoları Fenerbahçe'de mali kongrenin iptali için dava açıldı! İşte detaylar...

Fenerbahçe'de mali kongrenin iptali için dava açıldı! İşte detaylar...

Fenerbahçe'de, mali genel kurulun usule ve hukuka aykırı olduğu iddiasıyla dava açıldı. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

27 Haziran 2023 | 17:19
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:36
F.Bahçe'de mali kongrenin iptali için dava açıldı! 27 Haziran 2023 | 12:00
00:49
Enner Valencia'ya yoğun ilgi 27 Haziran 2023 | 12:00
02:39
Flaş Montella sözleri! "F.Bahçe'yi hak ediyordu" 27 Haziran 2023 | 12:00
02:51
F.Bahçe'de flaş Aykut Kocaman iddiası! 26 Haziran 2023 | 12:00
00:54
Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması! 23 Haziran 2023 | 12:00
01:36
Aziz Yıldırım: Başkan adayları bize geliyor! 23 Haziran 2023 | 12:00
00:47
F.Bahçe Dzeko'yu böyle duyurdu! 23 Haziran 2023 | 12:00
02:15
Canlı yayında açıkladı! Avcı ve F.Bahçe... 23 Haziran 2023 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN