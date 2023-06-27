Fenerbahçe'de mali kongrenin iptali için dava açıldı! İşte detaylar...
Fenerbahçe'de, mali genel kurulun usule ve hukuka aykırı olduğu iddiasıyla dava açıldı. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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