Fenerbahçe'de Lincoln Henrique sezonu kapattı!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Sevilla maçında sakatlanan Lincoln Henrique'nin son durumunu açıkladı. Sarı-lacivertliler oyuncunun sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini ve Brezilyalı ismin ameliyat edileceğini duyurdu. Son detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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