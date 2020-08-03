Fenerbahçe'de günün gelişmeleri!

Fenerbahçe'nin gelecek sezon ile ilgili gelişmeleri netleşiyor. Sarı-lacivertli ekip transferde de hareketli saatler geçiriyor. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'de yaşanan gelişmeleri aktardı.

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