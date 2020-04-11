11 Nisan 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'de gidenlerin yeri dolmadı

Fenerbahçe'de son 2 sezonda ayrılan Giuliano ve Valbuena'nın yerleri dolmadı. O bölgelerde şans bulan isimler beklentilerin gerisinde kaldı.
11.04.2020
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