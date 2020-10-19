19 Ekim 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'de Garry Rodrigues ile yollar ayrıldı!

Yaşanan bu ayrılığın detaylarını A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul "Garry Rodrigues Pazar günü Ali Koç ile kulüpte bir görüşme gerçekleştirmişti. Orada da sonuç çıkmadı ancak devam eden görüşmelerde bu konu nihayete erdirildi ve Garry Rodrigues'in kiralık sözleşmesi feshedilmiş oldu. Arabistan'daki kulübüne geri dönecek Rodrigues, zaten beklenen bir süreçti ancak oyuncunun takımda kalmak istemesinden dolayı bu süreç uzamıştı." ifadelerini kullandı.
19.10.2020
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