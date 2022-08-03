Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu: Slovacko iyi bir takım
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe sahasında Slovacko'yu ağırlayacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu. Genç isim, "Kiev maçı herkes için hayal kırıklığı oldu, önümüze devam etmemiz gerekiyor. Rakibimizi küçümsememeliyiz." ifadelerini kullandı. İşte açıklamalarının tamamı... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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