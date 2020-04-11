11 Nisan 2020, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe'de direksiyon Emre Belözoğlu'nda

Fenerbahçe'de gelecek sezon direksiyona Emre Belözoğlu geçecek. Milliyet'in haberine göre, tecrübeli futbolcunun yeni dönemde sportif direktör olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
11.04.2020
ABONE OL

DİĞER
Fenerbahçe'de direksiyon Emre Belözoğlu'nda Fenerbahçe'de direksiyon Emre Belözoğlu'nda 11.04.2020
Bir Fenerbahçe efsanesi: Can Bartu Bir Fenerbahçe efsanesi: Can Bartu 11.04.2020
Fenerbahçe'de gidenlerin yeri dolmadı Fenerbahçe'de gidenlerin yeri dolmadı 11.04.2020
Fenerbahçe'nin teknik adam arayışı sürüyor Fenerbahçe'nin teknik adam arayışı sürüyor 11.04.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Lucescu Fenerbahçe için doğru seçim değil "Lucescu Fenerbahçe için doğru seçim değil" 10.04.2020
Fernandao: Futbolu Türkiye'de bırakmak istiyorum Fernandao: Futbolu Türkiye'de bırakmak istiyorum 10.04.2020
Fenerbahçe'den 65 yaş üstü üyelere destek Fenerbahçe'den 65 yaş üstü üyelere destek 09.04.2020
Fenerbahçe'de evde çalışmalar sürüyor Fenerbahçe'de evde çalışmalar sürüyor 09.04.2020
Fenerbahçe bonservise hasret Fenerbahçe bonservise hasret 09.04.2020
Fenerbahçe'de iç transfer hareketliliği Fenerbahçe'de iç transfer hareketliliği 09.04.2020
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı sürüyor Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı sürüyor 09.04.2020
Fenerbahçe'de değişim kapıda Fenerbahçe'de değişim kapıda 08.04.2020
Kunduracıoğlu: Şu an F.Bahçe'de endişe verici bir vaka yok Kunduracıoğlu: Şu an F.Bahçe'de endişe verici bir vaka yok 08.04.2020
Fenerbahçe evde çalışmalara devam ediyor Fenerbahçe evde çalışmalara devam ediyor 08.04.2020
Fenerbahçeli futbolcular evden çalışmaya devam ediyor Fenerbahçeli futbolcular evden çalışmaya devam ediyor 07.04.2020
Radomir Antic hayatını kaybetti Radomir Antic hayatını kaybetti 07.04.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Yasak sonrası sokaklar sessizliğe büründü! İşte o kareler
Karius'tan olay Muslera sözleri! "İyi bir kaleci ancak..."
Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Yıldızlar yağacak...
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'dan gündem yaratacak açıklamalar! Fatih Terim, Arda Turan ve doğum süreci...
Galatasaray'da Onyekuru alarmı
Galatasaray'da Fatih Terim yıldızlarını belirledi! Altyapıdan 8 isim...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör