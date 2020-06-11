Fenerbahçe'de corona virüsü testleri negatif

Fenerbahçe Kulübü, yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde takıma yapılan testlerin negatif çıktığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün takımımıza, teknik ve idari kadromuza yapılan testlerin sonucu negatiftir." ifadeleri kullanıldı.

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