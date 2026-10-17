Fenerbahçe'de Asensio ameliyat edilecek!

Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Marco Asensio'nun ameliyat edileceği ortaya çıktı. A Spor Muhabiri Erdem Akbaş, İspanyol yıldız ile ilgili son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar...