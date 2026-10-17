CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Futbol Basketbol Voleybol Milli Takım Programlar Diğer
CANLI İZLE
A Spor A Spor A Haber A Haber A News A News ATV ATV A2TV A2TV
A Spor A Haber A News ATV A2TV
Fenerbahçe'de Asensio ameliyat edilecek!
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI

Fenerbahçe'de Asensio ameliyat edilecek!

Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Marco Asensio'nun ameliyat edileceği ortaya çıktı. A Spor Muhabiri Erdem Akbaş, İspanyol yıldız ile ilgili son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar...

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
İsmail Kartal'dan Marco Asensio açıklaması! "Gereğini yaparım"
Sonraki Video
İsmail Kartal'dan Marco Asensio açıklaması! "Gereğini yaparım"