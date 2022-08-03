Fenerbahçe'de Altay Bayındır Slovacko maçında yok!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Slovacko ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde kaleci Altay Bayındır'ın bu maçta riske edilmeyeceği ve kaleyi Ertuğrul Çetin'in koruyacağı öğrenildi. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. İşte detaylar...
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