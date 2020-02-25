Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi beklentileri karşılayamadı

Büyük beklentilerle başlayan Ali Koç döneminde, Fenerbahçe özellikle futbolda istenen başarıların uzağında kaldı. Bunun son halkası da Kadıköy'de Galatasaray mağlubiyeti oldu.