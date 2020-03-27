Fenerbahçe'de 4 corona virüsü vakası
Bir idari çalışan dışında hiçbir oyuncunun ya da çalışanının hastanede yatmalarını gerektirecek bir klinik tablonun söz konusu olmadığı vurgulanarak, şu görüşlere yer verildi:
"Sporcularımız ve çalışanlarımız evlerinde izolasyon altında iyileşme süreçlerini takip etmekte ve durumları sağlık ekiplerimizce düzenli olarak gözlemlenmektedir. Bir süredir tedbir amaçlı olarak hastanede bulunan bir idari çalışanımızın ise yapılan yeni tetkiklerinde koronavirüs testleri bugün itibariyle negatif çıkmıştır. İdari çalışanımız, testlerinin negatif çıkması sonrasında tedavi edildiği hastaneden taburcu edilmiş, 14 günlük karantina sürecini tamamlamak üzere istirahate çekilmiştir. Koronavirüs sonuçları pozitif olan sporcularımızın ve çalışanlarımızın isimleri kendileri tarafından kamuoyu bilgilendirilmediği sürece hasta hakları yönetmeliğinin, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesi esası sebebiyle açıklanmamaktadır."
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