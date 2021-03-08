08 Mart 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki: Marcao diye bir adam var dokunulmazlığı var herhalde
Son dakika spor haberleri: Konyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası sarı-lacivertlilerin yönetici Selahattin Baki çok sert açıklamalarda bulundu. Baki, "Herkes çığırtkanlık yaparak adalet arıyor, Lobi faaliyetlerinin kime yaradığı ortada. Pelkas rakibinin kart görmediğini öğrenince şaşırdı Marcao diye bir adam var, dokunulmazlığı var herhalde." dedi. (FB spor haberleri)
08.03.2021
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