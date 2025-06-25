Fenerbahçe Uğurcan Çakır'ı istiyor! Resmi teklif yapılacak
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır hakkında önemli gelimeler yaşanıyor. A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programında paylaşılan bilgiye göre, Fenerbahçe milli kaleciyi transfer etmek için teklifini yapacak. İşte detaylar...
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