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Fenerbahçe Uğurcan Çakır'ı istiyor! Resmi teklif yapılacak

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır hakkında önemli gelimeler yaşanıyor. A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programında paylaşılan bilgiye göre, Fenerbahçe milli kaleciyi transfer etmek için teklifini yapacak. İşte detaylar...

25 Haziran 2025 | 22:13
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