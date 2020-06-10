10 Haziran 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe tribününde özel isimler

Fenerbahçe'de Ülker Stadı tribünlerine Mustafa Kemal Atatürk ve hayatını kaybeden sağlık çalışanları Prof. Dr. Murat Dilmener, Hemşire Dilek Akçabelen ve Eczacı İsmail Durmuş'un maketleri yerleştirildi.
10.06.2020
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