FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Youssef En-Nesyri İstanbul'da!
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, son olarak Sevilla'dan Youssef En-Nesyri'de her konuda anlaştı ve Faslı golcüyü İstanbul'a getirdi. İşte ilk görüntüler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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