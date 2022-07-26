FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Gustavo Henrique İstanbul'a geliyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe yeni transferi Gustavo Henrique'ye kavuşuyor. Flamengo forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. (FB spor haberi)
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