Fenerbahçe taraftarından büyük tepki! "Yönetim istifa"

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile 90+9'da penaltıdan attığı golle 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertli takım bu sonuçla birlikte ligde son 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak büyük kayıp yaşadı. Taraftarlar maç sırasında ve sonrasında büyük tepki gösterirken, yönetimi ise istifaya davet etti. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. İşte o görüntüler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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